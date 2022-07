Um incêndio destruiu por completo duas viaturas na madrugada desta terça-feira, em Sines.Quando os bombeiros chegaram ao local já os veículos estavam destruídos.O alerta foi dado pelas 03h00.No local estiveram os Bombeiros de Sines, com oito operacionais e apoiados por três viaturas.A GNR de Sines tomou conta da ocorrência e a Polícia Judiciária tirou provas para investigar as causas do incêndio.