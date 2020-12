Incêndio consome prédio em Almada. Há dois feridos

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira no primeiro piso de um prédio habitacional com três andares tendo, em Almada.As chamas propagaram-se ao segundo piso do edíficio.Um casal ficou ferido por inalação de fumo, mas não foram levados para o hospital.

O homem acamado foi retirado do prédio com a ajuda de vizinhos.

Para o local foram enviados 37 operacionais e 13 viaturas, das corporações de Cacilhas, Almada, Seixal e Amora, e a PSP.O alerta foi dado pelas 14h34.

O incêndio foi dado como dominado pelas 15h45, mas ainda não está extinto.