Incêndio consome zona de mato em Algueirão-Mem Martins

Uma zona de mato começou a arder pelas 16h25, em Algueirão Mem Martins, Sintra.



A combater as chamas estão os Bombeiros de São Pedro de Sintra, Bombeiros Voluntários de Sintra e Bombeiros Voluntários de Algueirão Mem Maritns, com um total de 20 homens, quatro meios terrestres e um meio aéreo.



Não há registo de feridos nem de habitações ameaçadas.



Segundo o CDOS de Lisboa, vão aumentar os meios no local.