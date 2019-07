Incêndio consome zona de mato em Loulé e mobiliza um meio aéreo

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira à noite numa zona de mato em Cerro dos Negros, Salir, no concelho de Loulé.



De acordo com fonte oficial do CDOS de Faro, o alerta foi dado às 23h43.





Algumas habitações tiveram de ser evacuadas, por uma questão de precaução.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil, cerca das 09h00 o incêndio já se encontrava em fase de resolução.



Ainda se encontram no local do fogo 174 operacionais, apoiados por 59 viatura e um meio aéreo.