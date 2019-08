Incêndio consome zona de mato no Cacém

Um incêndio consumiu este domingo uma área de mato, no Cacém, em Sintra. O alerta foi dado às 21h16.Nas imagens a que oteve acesso é possível ver a intensidade da chamas, que lavram numa área de mato perto de uma zona de restauração.Para o local foram mobilizados 18 operacionais apoiados por quatro viaturas.De acordo com informações do site da Proteção Civil o incêndio já se encontra em fase de resolução.