Incêndio consumiu 50 hectares em Santiago do Cacém

Já está extinto o incêndio que consumiu nesta tarde de segunda-feira, uma área de 50 hectares de pasto e mato, na localidade de Catifarras, freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

O incêndio que deflagrou cerca das 13h20, teve origem no anexo de uma habitação, as autoridades suspeitam de um curto circuito que depois provocou a explosão de uma botija de gás.

As chamas propagaram-se para uma zona de pasto e com o forte vento que se fazia sentir, em poucos minutos ficou incontrolável.

Foram deslocados para o combate às chamas duas centenas de operacionais dos distritos de Setúbal, Beja e Lisboa, apoiados por 61 viaturas e 5 meios aéreos, mas só perto de 4 horas depois é que conseguiram dominar as chamas.

Depois de controlado o incêndio, os bombeiros continuaram no local para prevenir possíveis reacendimentos.

Vários habitantes dos montes dispersos foram retirados das habitações apenas por precaução, as habitações nunca estiveram em risco,

As autoridades estiveram no local e vão agora investigar a origem do incêndio que provocou apenas um grande susto nos habitantes e danos materiais.