Incêndio danificou habitação e desalojou mulher e filha

Casa em Peso da Régua ficou sem condições de habitabilidade.

Por P.M.P | 11:11

Uma mulher, de 72 anos, e a filha, de 35, ficaram este sábado desalojadas depois de um incêndio ter destruído parcialmente a habitação onde residiam em Fontelas, Peso da Régua.



Segundo o comandante dos Bombeiros de Peso da Régua, Rui Lopes, as duas vítimas não estavam em casa quando o incêndio começou. Estavam no hospital de Vila Real depois da mulher mais velha se ter sentido mal durante a noite.



Apesar da habitação ter ficado destruída de forma parcial, o comandante referiu que a casa ficou sem condições de habitabilidade. José Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Fontelas refere que estão a ser tomadas medidas caso seja necessário realojar as duas mulheres.