Incêndio de grandes dimensões consome armazém de produtos de limpeza em Braga

Um incêndio deflagrou este domingo à tarde numa armazém de produtos de limpeza em Braga, tendo para o local sido destacados mais de 40 operacionais apoiados por 13 viaturas, disse à Lusa fonte dos Sapadores de Braga.O alerta para um incêndio no Armazém "Silva Limpa" foi dado pelas 17h43 e, devido à atuação dos bombeiros, pelas 19h00 o fogo já se encontrava em fase de resolução, de acordo com a página da Proteção Civil.Não há registo de vítimas, estando os danos materiais ainda por determinar, tendo os bombeiros tomado precauções para evitar que o fogo alastrasse a edifícios limítrofes.O armazém está situado na freguesia na União das Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto).