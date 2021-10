Cinco meios aéreos combatem um incêndio de grandes dimensões, esta quinta-feira, nas imediações do parque de campismo de Almornos, na freguesia de Almargem do Bispo, no concelho de Sintra.No local estão mais de 100 operacionais apoiados por 31 veículos.Fonte oficial disse aoque, para já, só está a arder mato.

O comando das operações está entregue à corporação de Belas.

Não há habitações em risco.

Em atualização