Um incêndio deflagrou na manhã desta sexta-feira num apartamento na Rua do Comboio, no Funchal, na Madeira.O fogo terá começado junto ao sofá da sala. As causas ainda são a ser apuradas pela Polícia Judiciária.No local estiveram 25 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal.Dois gatos acabaram por morrer totalmente carbonizados. O inquilino encontrava-se fora do apartamento e não sofreu quaisquer ferimentos.O alerta foi dado às 6h50.