Um homem ficou com ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio que deflagrou no anexo de uma habitação, esta terça-feira, em Espinho.Segundo o que oconseguiu apurar, o fogo terá deflagrado no anexo da habitação e posteriormente estendeu-se à habitação e a um veículo ligeiro, ficando completamente destruído pelas chamas.No interior da habitação encontrava-se um casal de idosos e um cão. Foram todos resgatados.Em atualização