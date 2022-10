Incêndio deflagra em anexo de ginásio em Guimarães

Um incêndio num anexo de um ginásio obrigou a evacuar a infraestrutura do edifício e um restaurante, na noite desta quinta-feira, na freguesia de Urgezes, no concelho de Guimarães.O fogo foi rapidamente extinto por funcionários e populares que estavam nas instalações com a ajuda dos extintores espalhados pelo local.Por se tratar de um local que abastecia o balneário do ginásio e por conter várias botijas de gás, o combate inspirou maiores cuidados.O acidente aconteceu pelas 20h10 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Guimarães.A PSP de Guimarães tomou conta da ocorrência.