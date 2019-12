Incêndio deflagra em antigo hospital Maria Pia no Porto

Um incêndio deflagrou no terceiro piso do antigo Hospital Maria Pia, na Rua da Boavista, no Porto.Quando chegaram ao local, os bombeiros depararam-se ainda com chamas a saírem do edifício.Segundo o que oapurou, as chamas consumiram todo o terceiro piso. Uma parte do telhado aluiu.A unidade hospitalar, desativada desde 2012, tem sido alvo de vandalismo nos últimos tempos e a PSP tem sido chamada frequentemente ao local.A Rua Augusto Luso está cortada ao trânsito para os trabalhos dos Sapadores.O alerta foi dado pelas 06h30.No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, a Proteção civil e a PSP.As autoridades vão investigar as causas do fogo.