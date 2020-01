Incêndio em Cinfães faz seis desalojados

Seis pessoas ficaram hoje desalojadas na sequência de um incêndio que deflagrou numa carpintaria na localidade de Souselo, concelho de Cinfães, e que destruiu parcialmente uma habitação contígua, disse fonte da proteção civil.O incêndio, cujo alerta foi dado às 07:07, deflagrou numa "carpintaria desativada" naquela localidade, tendo depois propagado a uma casa contígua, provocando seis desalojados, todos adultos, afirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.De acordo com a mesma fonte, não há qualquer ferido a registar e a proteção civil municipal já esteve no local para assegurar o realojamento das pessoas afetadas. O incêndio foi dado como extinto às 08:42. A casa "ficou sem condições de habitabilidade", acrescentou. O incêndio chegou a mobilizar 31 operacionais, com o apoio de dez viaturas.