Um incêndio deflagrou no balde carga de um camião de recolha de lixo, ao início da madrugada deste domingo, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 00h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um incêndio rodoviário no cruzamento da Rua 2 com a 27.A PSP investiga as causas do fogo. Não há registo de feridos na sequência do incêndio.