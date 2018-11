Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagra em cervejaria no Porto

Forte labareda vinda de uma frigideira provocou fogo na conduta.

07.11.18

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na cervejaria Gazela, na Rua de Cimo de Vila, no Porto.



Ao que o CM conseguiu apurar, uma forte labareda vinda de uma frigideira provocou fogo na conduta.



O alerta foi dado às 14h40, mas não há registo de feridos.



No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, já em fase de rescaldo.