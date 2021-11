Um incêndio deflagrou este sábado na chaminé de uma habitação, em Moreira de Cónegos, junto à EN105. Devido à rápida intervenção dos bombeiros, a casa não ficou danificada.Não existe qualquer registo de feridos na sequência do incêndio.O alerta foi dado cerca das 18h15. No local, estiveram nove operacionais dos bombeiros, apoiados por três veículos.Contactado pelo, fonte do CDOS de Braga disse que o incêndio já se encontra em fase de rescaldo.