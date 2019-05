Incêndio deflagra em chaminé de restaurante em Matosinhos

Um incêndio deflagrou ao final da manhã deste domingo num restaurante na Rua da Lagoa, em Matosinhos. O foco de incêndio ocorreu na chaminé do estabelecimento.O proprietário começou a apagar as chamas com uma mangueira até à chegada dos bombeiros. Ao, Acácio Antunes revelou: "O susto já passou. A vida continua e não é isto que nos vai abalar."Não foi necessário retirar os clientes do restaurante. O serviço de churrasqueira do estabelecimento ficou afetado e não estará a laborar durante dois a três dias.No local estiveram 20 bombeiros de três corporações de Matosinhos.