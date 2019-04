Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagra em condomínio de luxo em Cascais

Cascais Atrium já tinha sido destruído em 2016 por fogo provocado por um grelhador.

22:41

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira ao início da noite no edifício Cascais Atrium, em Cascais.



O alerta foi dado às 20h46 e no local estiveram cerca de duas dezenas de bombeiros apoiados por sete veículos.



Ao que o Correio da Manhã apurou, os bombeiros já extinguiram o fogo e não há feridos a registar.



De recordar que há cerca de três anos o mesmo edifício foi devastado por um incêndio provocado por um grelhador.



O fogo, na altura destruiu 70 apartamentos do condomínio de luxo.