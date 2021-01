Um incêndio deflagrou este sábado à noite numa cozinha de uma casa em São Marcos, Cacém, no concelho de Sintra.O fogo começou na cozinha de um apartamento no oitavo andar e um prédio.Três pessoas tiveram que ser assistidas no local devido à inalação de fumos.Segundo apurou ojunto dos Bombeiros do Cacém, o fogo teve início pelas 21h15 e foi dado como extinto às 21h45.No local estiveram sete bombeiros daquela corporação, apoiados por duas viaturas.