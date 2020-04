Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na cozinha de um apartamento no quarto andar de um prédio na Ajuda, em Lisboa. Um homem, com cerca de 30 anos, ficou com queimaduras e foi transportado para o Hospital São Francisco de Xavier.Os moradores dos pisos superiores tiveram de ser retiradas do local.Os Bombeiros Sapadores de Lisboa foram acionados e estão a proceder à desenfumagem.Para o local foram mobilizados 22 operacionais apoiados por sete viaturas.