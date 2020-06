Incêndio deflagra em cozinha de restaurante em Santa Maria da Feira

Um incêndio destruiu parcialmente a cozinha, ao início desta noite, do restaurante Avenida, em Fiães, Santa Maria da Feira. Uma trabalhadora, com cerca de 45 anos, sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado cerca das 20h00 para os Bombeiros de Lourosa para um incêndio urbano na rua Camilo Castelo Branco. A rápida intervenção dos bombeiros evitou a propagação das chamas a todo o edifício.Decorrem as operações de ventilação e de arrefecimento das condutas de fumo. A vítima foi levada pelos bombeiros de Lourosa para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR de Lourosa está no local.