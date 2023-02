Um incêndio deflagrou durante a madrugada desta sexta-feira num restaurante na Rua Tomás Ribeiro, no Marquês de Pombal, em Lisboa.A rua chegou a estar cortada ao trânsito. As causas do fogo estão ainda por apurar, mas o incêndio causou vários danos na cozinha do estabelecimento, local onde terão deflagrado as chamas.Não há feridos a registar.