Incêndio deflagra em cozinha e faz dois feridos em Matosinhos

Um incêndio urbano deflagrou este sábado à tarde numa cozinha de uma habitação na freguesia de Senhora da Hora, Matosinhos (Porto), provocando "dois feridos ligeiros por intoxicação", disse à Lusa fonte oficial.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto disse à Lusa que o alerta do incêndio urbano ocorreu pelas 16h50 e que aconteceu numa "cozinha" de uma habitação localizada na "freguesia da Senhora da Hora" e que no local estiveram 16 operacionais com seis viaturas.

Os feridos ligeiros foram transportados para o hospital e o incêndio foi extinto às 17h40, acrescentou fonte do CDOS.