Incêndio deflagra em cozinha num restaurante em Alvalade

"Tratou-se de um princípio de incêndio numa frigideira": Bombeiro explica origem de fogo em Alvalade

Uma frigideira com óleo quente provocou esta segunda-feira um incêndio numa cozinha de um restaurante na Rua João Duro em Alvalade, em Lisboa.O alerta foi dado por volta das 07h50 para os Bombeiros Sapadores de Lisboa.A proprietária do restaurante encontrava-se na cozinha aquando o incêndio e, por inalar fumo, foi assistida no local. Não há registo de feridos.Há chegada dos Bombeiros Sapadores, o incêndio foi extinto. Estão a proceder a trabalhos de limpeza da cozinha e avaliação dos danos.