Incêndio deflagra em edifício de Lisboa

Alerta foi dado às 20h15.

20:40

Um incêndio deflagrou num edifício da Rua da Escola Politécnica, no Príncipe Real, em Lisboa, ao inicio da noite desta segunda-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, o fogo deflagrou entre o primeiro e o segundo piso do edifício, já se encontrando extinto.



De acordo com a mesma fonte, não há feridos a registar.



No local estão 16 elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e cinco viaturas de apoio.