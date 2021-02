Os bombeiros Sapadores do Porto combateram, esta tarde, um incêndio que deflagrou num edifício devoluto, onde em tempos funcionou uma fábrica, na rua Justino Teixeira, em Campanhã, no Porto.



O alerta foi dado às 16h33. Segundo a página da Proteção Civil, no combate às chamas, estiveram 12 elementos, apoiados por três viaturas.





Não há registo de feridos. As causas do incêndio estão agora a ser investigadas.