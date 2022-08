Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira numa fábrica de tintas, em Leça da Palmeira.O alerta foi dado às 19h47. A combater as chamas estão cerca de 60 operacionais com o apoio de 23 meios no terreno.A fábrica tem produtos altamente inflamáveis, o que está a dificultar o combate às chamas.Segundo apurou o, foram ouvidas várias explosões.Não há registo de feridos.Em atualização