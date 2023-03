A garagem de uma moradia, onde estavam várias trotinetes e outras viaturas elétricas ficou destruída num incêndio que deflagrou esta manhã, na rua da Bela, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 07h49.O incêndio foi extinto por mais de 20 operacionais dos Sapadores de Gaia e Bombeiros da Aguda.Nesta altura procede-se à desenfumagem do espaço. Não há feridos a registar.A GNR investiga as causas do incêndio, que terá deflagrado devido ao sobreaquecimento de baterias de lítio.