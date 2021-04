Os Bombeiros de Matosinhos-Leça extinguiram um incêndio que deflagrou num ginásio, esta tarde de domingo, na rua Farol Nascente, em Lavra, Matosinhos.O espaço afetado fica no rés do chão de um prédio de três pisos.Os moradores saíram quando se aperceberam do fumo intenso. No local estiveram cerca de 20 operacionais, além da GNR.