A sala de uma habitação ficou parcialmente danificada, esta manhã de segunda-feira, por um incêndio, no Porto. As chamas deflagram no terceiro andar de cerca das 05h30.

Ao que oapurou, não há registo de feridos na sequência do fogo.

A PSP foi acionada e investiga as causas do incêndio.







No local estiveram o Regimento de Sapadores dos Bombeiros do Porto e os Bombeiros Portuenses com 12 elementos apoiados por três viaturas.