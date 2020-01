Incêndio deflagra em igreja no Faial

Um incêndio deflagrou na noite de sábado na igreja de Santa Ana, na freguesia do Campelo, na ilha açoriana do Faial, encontrando-se já em fase de rescaldo, segundo fonte da Proteção Civil dos Açores.De acordo com fonte, o incêndio deflagrou cerca das 20h15 horas (21h15 em Lisboa) e o combate ao incêndio mobilizou cerca de 20 bombeiros e seis viaturas da corporação da Horta.A mesma fonte adiantou que o fogo, cuja origem está ainda por apurar, terá causado "danos de impacto", remetendo, contudo, para mais tarde uma avaliação mais precisa.Um bombeiro terá ficado ferido nas operações de combate ao incêndio, segundo relatos de alguns órgãos de comunicação locais, informação não confirmada à agência Lusa quer pela Proteção Civil quer pelos Bombeiros Voluntários da Horta, que remeteram para o final dos trabalhos de combate mais informações. Fonte da corporação disse, por outro lado, à agência Lusa ser prematuro apontar uma causa na origem do incêndio.