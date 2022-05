Um incêndio deflagrou na madrugada desta segunda-feira numa indústria de peixe - MareDeus, em Alvalade, Santiago do Cacém.



Segundo fonte do CDOS de Setúbal, o alerta foi dado pelas 06h02m e ainda está ativo.





No local estão os Bombeiros de Alvalade, Bombeiros de Santiago do Cacém, Bombeiros de Santo André, Bombeiros de Alcácer do Sal, Bombeiros de Ferreira do Alentejo, Bombeiros de Cercal do Alentejo, com 26 operacionais e 9 viaturas. No local estão também militares da GNR.