Incêndio consome oficina e veículos no Feijó

Imagens mostram violência das chamas em Almada.

02:21

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, na noite desta sexta-feira, numa oficina no Feijó, em Almada, provocando danos avultados. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram a violência das chamas.



O fogo ocorreu numa zona de armazenamento e oito veículos foram tomados pelas chamas, confirmou ao CM Miguel Silva, Comandante dos Bombeiros de Cacilhas.



O alerta foi dado cerca das 1h13 e pelas 2h17 o incêndio tinha já sido dado como extinto. Os trabalhos no local foram concluídos pelas 3h30, revelou ainda.



No local estiveram 18 bombeiros, apoiados por 5 veículos. Deslocaram-se ainda 14 elementos da PSP e 5 viaturas.



Não há vítimas a registar, confirmou o CM junto do CDOS de Setúbal.



A PJ vai ao local este sábado de manhã.