Incêndio deflagra em ponte pedonal de Espinho

Um incêndio deflagrou num monte de detritos, ao início desta tarde de sábado, numa ponte pedonal, em Espinho.O alerta foi dado, cerca da 12h00, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um incêndio, na estrutura da atravessamento pedonal, sobre a linha do norte, da Rua 8 para a Avenida Maia/Brenha.A rápida intervenção dos bombeiros locais impediu a propagação das chamas a toda a ponte. Não há registo de feridos.A PSP de Espinho investiga as causas do incêndio.A ponte pedonal foi construída desde 2019 mas ainda não foi inaugurada.