Um incêndio deflagrou na tarde desta terça-feira no primeiro andar do prédio mais alto da cidade de Viseu, conhecido por 'prédio alto'. O fogo levou à retirada de 500 pessoas do edifício da Segurança Social de Viseu.Segundo o que oapurou, o incêndio começou às 16h29 e foi extinto às 16h50, ou seja, em 20 minutos.Para o local foram acionados os bombeiros sapadores e voluntários de Viseu, totalizando sete viaturas.O prédio tem 14 pisos e foi evacuado.A polícia está a investigar as causas do incêndio.