Incêndio deflagra em prédio de Queluz em Sintra

Curto-circuito desencadeou o fogo.

23:22

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, no R/C de um prédio de dois andares na rua Mateus Vicente de Oliveira em Queluz, Sintra.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, um curto-circuito provocou o rebentamento de uma tomada que desencadeou o incêndio.



No primeiro andar vivem dois acamados, um homem de 51 anos e uma mulher de 80 anos, que tiveram de ser retirados.



No local estiveram cerca de 40 operacionais entre bombeiros e polícia.



O alerta foi dado às 21h43.