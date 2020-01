Um incêndio deflagrou num prédio devoluto na Rua Duque de Loulé, centro do Porto, durante a tarde desta terça-feira.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Sapadores do Porto, o fogo teve início no segundo piso daquele edifício e foi extinto cerca de 15 minutos após o alerta.Fonte do CDOS do Porto e dos bombeiros confirmou que o edifício estava totalmente desabitado, pelo que não há registo de feridos.O alerta ocorreu cerca das 16h52.