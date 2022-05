Um incêndio deflagrou este domingo no segundo andar de um prédio habitacional junto ao Paço da Rainha, em Lisboa.O alerta foi dado às 17h25.Não há registo de feridos.No local, a combater as chamas estão 18 elementos dos bombeiros, apoiados por sete viaturas. A PSP, a Polícia Municipal e o serviço de Proteção Civil Municipal também estão no local.