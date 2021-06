Um incêndio deflagrou durante a manhã desta segunda-feira na Rua Ramalho Ortigão, nº28, na Baixa do Porto.De acordo com informação avançada aopelos Bombeiros do Porto, o fogo deflagrou no edifício da cervejaria Brasão. As causas do incêndio ainda estão por apurar. O alerta ocorreu cerca das 11h48, não havendo feridos a registar.No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, assim como a PSP, sendo que cerca das 12h30 o fogo já estava extinto, de acordo com a mesma fonte.