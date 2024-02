Um incêndio deflagrou esta noite no restaurante O Casarão, na Croca, em Penafiel. O alerta foi dado pelas 20h21 e os Bombeiros de Penafiel foram acionados para o local.Segundo o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, as chamas ficaram confinadas à cozinha e foram rapidamente combatidas pelos operacionais no local, tendo o incêndio entrado em fase de rescaldo já perto das 21h00.sabe que não há feridos a registar. No local estiveram 16 operacionais apoiados por 5 viaturas.