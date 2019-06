Incêndio deflagra em restaurante na Estação de metro da Gare do Oriente em Lisboa

Um incêndio deflagrou dentro do restaurante de fast-food Burger Ranche, na Estação de metro da Gare do Oriente, em Lisboa, durante a tarde deste sábado.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, o fogo deflagrou na conduta de extração de ar do restaurante, passando para o andar superior.A mesma fonte avançou que não houve registo de feridos, apenas danos materiais.No local estiveram 21 operacionais apoiados por seis veículos e cerca das 20h00 o incêndio já se encontrava extinto.