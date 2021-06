Um incêndio deflagrou na manhã desde domingo, numa sucata de reciclagem de peças de automóvel, em Avintes, Gaia.Não houve feridos nem danos a registar. O alerta foi dado aos bombeiros pelas 10h15.A rápida intervenção dos operacionais impediu com que as chamas se alastrassem a outras empresas, sendo extinto rapidamente. A GNR está no local e vai investigar as causas da ocorrência.