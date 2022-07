Incêndio deflagra em terreno agrícola junto à área de serviço de Aveiras na A1

Um incêndio deflagrou, pelas 12h50 desta quarta-feira, em terrenos agrícolas situados nas traseiras da área de serviço de Aveiras, na Autoestrada do Norte (A1), sentido Norte-Sul.

O fogo mobilizou 51 bombeiros das corporações de Azambuja, Alcoentre e Cadaval, com o apoio de 14 viaturas. Fonte da Proteção Civil disse ao CM que chegaram a acontecer várias descargas de água de um helicóptero.

As chamas foram dadas como totalmente dominadas pouco depois das 14h00, sem nunca terem chegado a afetar a bomba de gasolina.

Não há registo de feridos nem de outros danos materiais.

O intenso fumo causado pelo incêndio chegou a ser visto na A1, no troço situado perto do local do fogo.

No entanto, não foi ordenada a suspensão da circulação rodoviária.