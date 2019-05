Incêndio deflagra em zona de mato em Lagos

Um incêndio deflagrou numa zona de mato, durante a tarde deste domingo, em Chinicato, Lagos.Segundo o que oconseguiu apurar, arderam cerca de três hectares de pasto. No local, encontram-se os bombeiros de várias corporações, num total de 40 operacionais e onze viaturas de apoio.Segundo um popular, o incêndio deflagrou perto de uma zona industrial e progrediu de forma rápida, devido ao vento intenso que se faz sentir no local.As equipas continuam a fazer os trabalhos de rescaldo. No entanto, não há perigo para os terrenos circundantes, nem para as habitações.Devido à rápida intervenção dos bombeiros, os danos causados pelo incêndio limitam-se ao mato e algumas árvores de fruto.A GNR está no local a investigar.