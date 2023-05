Incêndio deflagra em zona de pasto e canavial na Moita

Um incêndio deflagrou na tarde desta quarta-feira numa zona de pasto e canavial, em Alhos Vedros, Moita.O alerta para o fogo foi dado cerca das 15h30. O incêndio, que já se encontra dominado, chegou a mobilizar 96 operacionais, 31 viaturas e dois meios aéreos.O fogo teve início junto a uma escola, no entanto não houve necessidade de retirar pessoas do estabelecimento. Apesar de não terem sido evacuadas habitações na zona, algumas casas encontram-se sob ameaça. Ainda assim, não há registo de danos, informou a vice-presidente da câmara da Moita Sara Silva.De acordo com o Comandante dos Bombeiros Sul e Sueste, Acácio Coelho, estão a ser utilizados todos os meios para solucionar a situação.A Estrada Nacional 11 esteve cortada naquela zona, bem como a linha férrea, no entanto, neste momento já se encontram operacionais.