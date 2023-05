Um incêndio deflagrou este sábado à noite junto à rotunda Cosme Damião, perto do Estádio da Luz, no dia em que o Benfica celebra a conquista do 38º campeonato de futebol.Os operacionais dos bombeiros chegaram a tempo do avanço das chamas.O incêndio chegou a ameaçar algumas casas, mas acabou extinto pelos operacionais.