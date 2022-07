Um incêndio deflagrou na manhã deste sábado na cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.As chamas que invadiram a ala masculina na cadeia, obrigaram a suspender as visitas.O alerta foi dado pelas 9h30.No local estiveram várias corporações de bombeiros com 14 operacionais e quatro viaturas.Em atualização