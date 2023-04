Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira à tarde, na garagem de uma habitação na rua Pedro Hispano, no Porto.Segundo apurou ana sequência do fogo duas pessoas tiveram de ser assistidas por inalação de fumo e recusaram transporte a uma unidade hospitalar.No local estiveram o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, os Bombeiros Portuenses e o INEM. O alerta foi dado às 15h20.