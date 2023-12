Um incêndio deflagrou, este sábado, numa impressora num escritório junto ao Hospital Lusíadas, no Porto. O alerta para as autoridades foi dado perto das 18h55.Os Bombeiros Sapadores do Porto fizeram o combate às chamas. Não há feridos a registar.O incêndio aconteceu no quarto andar de um prédio na Avenida da Boavista, n.º 197, no Porto.